LIVE – Imolese-Padova 0-1, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di sabato 23 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Imolese-Padova, match valevole per la ventesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. Nelle ultime cinque gare disputate i padroni di casa hanno ottenuto 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte realizzando 7 gol e subendone 9 e si trovano attualmente al quartultimo posto in classifica. Il Padova invece ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta che gli hanno permesso di posizionarsi ad una sola lunghezza dal Sudtirola capolista a pari merito con Perugia e Modena. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Imolese (4-3-2-1): Siano; ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la ventesima giornata delB di. Nelle ultime cinque gare disputate i padroni di casa hanno ottenuto 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte realizzando 7 gol e subendone 9 e si trovano attualmente al quartultimo posto in classifica. Ilinvece ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta che gli hanno permesso di posizionarsi ad una sola lunghezza dal Sudtirola capolista a pari merito con Perugia e Modena. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA(4-3-2-1): Siano; ...

canciello_94 : IMOLESE vs PADOVA|SERIE C|23.01.2021 #IMOLESEPADOVA #IMOLESE #PADOVA #SERIEC #23GENNAIO #LIVE #LIVESPORT CLICK HERE… - sportface2016 : #SerieC La diretta live di Imolese-Padova, segui gli aggiornamenti a partire dalle ore 17:30 - CorriereRomagna : Diretta, Imolese-Padova live - - Calciodiretta24 : Serie C, Imolese – Padova: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Serie C, Imolese – Padova: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Imolese Diretta, Imolese-Padova 0-0 live Corriere Romagna Serie C, Imolese – Padova 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Imolese - Padova di Sabato 23 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 20° giornata del Girone B di Serie C ...

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: attenti al Padova! Live score

Risultati Serie C: diretta gol live score delle partite, anticipi della 20^ giornata oggi 23 gennaio 2o21. Le classifiche aggiornate dei tre gironi.

La partita Imolese - Padova di Sabato 23 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 20° giornata del Girone B di Serie C ...Risultati Serie C: diretta gol live score delle partite, anticipi della 20^ giornata oggi 23 gennaio 2o21. Le classifiche aggiornate dei tre gironi.