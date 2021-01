Ligue 1, Monaco-Marsiglia 3-1: I padroni di casa confermano il periodo d’oro battendo in rimonta l’OM (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Monaco batte in rimonta il Marsiglia per 3-1.Un successo molto importante ottenuto contro un avversario ostico. La squadra capitanata da Wissam Ben Yedder ha conquistato tre punti fondamentali nella rincorsa alla tanto ricercata Champions League. I monegaschi dopo essersi ritrovati in svantaggio hanno ribaltato il risultato. Nel finale ha trovato la gioia del gol anche Pietro Pellegri, subentrato negli ultimi minuti al tedesco Kevin Volland.Di seguito la classifica aggiornataMC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="24" Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilbatte inilper 3-1.Un successo molto importante ottenuto contro un avversario ostico. La squadra capitanata da Wissam Ben Yedder ha conquistato tre punti fondamentali nella rincorsa alla tanto ricercata Champions League. I monegaschi dopo essersi ritrovati in svantaggio hanno ribaltato il risultato. Nel finale ha trovato la gioia del gol anche Pietro Pellegri, subentrato negli ultimi minuti al tedesco Kevin Volland.Di seguito la classifica aggiornataMC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="24"

