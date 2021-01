Inter, Djorkaeff: «Ronaldo il migliore tra i migliori. Ho criticato Conte ma…» (Di sabato 23 gennaio 2021) Youri Djorkaeff, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato del momento della squadra nerazzurra e dei suoi ricordi in Serie A. Le sue parole Youri Djorkaeff ha rilasciato una lunga Intervista a Sportweek. Ecco le parole dell’ex centrocampista dell’Inter. MKHITARYAN – «Sì, e apprezzo molto sia lui che la sua famiglia. Giocatori comelui sono modelli che possono avere un impatto molto positivo sulle comunità locali. È bellovedere i calciatori impegnarsi e utilizzare il potere del calcio per portare un cambiamento. In questo senso è un esempio anche Marcus Rashford, con il quale mi sono congratulato di persona per il suo lavoro nel sociale». SAN SIRO – «Mi dispiacerebbe non vedere più quella “cattedrale”, ma penso sia giusto che Milano abbia uno stadio con tutti i comfort degli impianti più moderni. SanSiro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Youri, ex centrocampista dell’, ha parlato del momento della squadra nerazzurra e dei suoi ricordi in Serie A. Le sue parole Youriha rilasciato una lungavista a Sportweek. Ecco le parole dell’ex centrocampista dell’. MKHITARYAN – «Sì, e apprezzo molto sia lui che la sua famiglia. Giocatori comelui sono modelli che possono avere un impatto molto positivo sulle comunità locali. È bellovedere i calciatori impegnarsi e utilizzare il potere del calcio per portare un cambiamento. In questo senso è un esempio anche Marcus Rashford, con il quale mi sono congratulato di persona per il suo lavoro nel sociale». SAN SIRO – «Mi dispiacerebbe non vedere più quella “cattedrale”, ma penso sia giusto che Milano abbia uno stadio con tutti i comfort degli impianti più moderni. SanSiro ...

MBGPRO : RT @Gazzetta_it: #Djorkaeff da mister rovesciata a Ceo della Fondazione #Fifa 'Così con il #calcio aiuto i più deboli' - sportli26181512 : Djorkaeff, da mister rovesciata a Ceo della Fondazione Fifa: 'Così con il #calcio aiuto i più deboli': Djorkaeff, d… - Gazzetta_it : #Djorkaeff da mister rovesciata a Ceo della Fondazione #Fifa 'Così con il #calcio aiuto i più deboli'… - floydian64 : @Mauri1321 @sminkionauta Eh già, il gioco...come se in quegli anni Ronaldo Baggio Moriero Djorkaeff non valessero d… - Roy_Lille : @K2Gadgets Become Inter Fans since Ronaldo, Baggio, Zamorano, Djorkaeff, Zanetti, Bergomi, Recoba & Pagliuca ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Djorkaeff Djorkaeff, da mister rovesciata a Ceo della Fondazione Fifa: "Così con il calcio aiuto i più deboli" La Gazzetta dello Sport Inter, Djorkaeff: «Ronaldo il migliore tra i migliori. Ho criticato Conte ma…»

Youri Djorkaeff, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato del momento della squadra nerazzurra e dei suoi ricordi in Serie A. Le sue parole ...

Inter-Juventus: una sfida infinita che ha fatto la storia del calcio italiano

Anche solo facendo riferimento alle partite di campionato giocate a San Siro, l'intreccio di storie, campioni e polemiche è destinato a essere ricordato ...

Youri Djorkaeff, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato del momento della squadra nerazzurra e dei suoi ricordi in Serie A. Le sue parole ...Anche solo facendo riferimento alle partite di campionato giocate a San Siro, l'intreccio di storie, campioni e polemiche è destinato a essere ricordato ...