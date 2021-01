id Software sta lavorando ad un titolo VR soprannominato Project 2021Ache sia Doom Eternal VR?

id Software sta lavorando ad un titolo VR soprannominato Project 2021A...che sia Doom Eternal VR? (Di sabato 23 gennaio 2021) Sembra proprio che id Software, i noti sviluppatori della serie Doom, stiano lavorando ad un nuovo titolo VR dal nome provvisorio di Project 2021A. La scoperta arriva dalla rating board australiana, la quale ha messo a listino il sopracitato titolo giusto ieri, 22 gennaio. Trattandosi di una rating board, possiamo definirlo un leak molto accurato, ma una domanda ci frulla in testa: cosa si nasconde dietro il nome Project 2021A? Essendo celato dietro un nome in codice, non possiamo far altro che speculare, ma alcuni indizi potrebbero guidarci verso la soluzione più probabile. Come potete notare voi stessi, l'ente australiano ha registrato questo titolo VR come gioco con "contenuti violenti ad alto impatto e interazioni online", affidandogli un rating R ... Leggi su eurogamer (Di sabato 23 gennaio 2021) Sembra proprio che id, i noti sviluppatori della serie, stianoad un nuovoVR dal nome provvisorio di2021A. La scoperta arriva dalla rating board australiana, la quale ha messo a listino il sopracitatogiusto ieri, 22 gennaio. Trattandosi di una rating board, possiamo definirlo un leak molto accurato, ma una domanda ci frulla in testa: cosa si nasconde dietro il nome2021A? Essendo celato dietro un nome in codice, non possiamo far altro che speculare, ma alcuni indizi potrebbero guidarci verso la soluzione più probabile. Come potete notare voi stessi, l'ente australiano ha registrato questoVR come gioco con "contenuti violenti ad alto impatto e interazioni online", affidandogli un rating R ...

Eurogamer_it : id Software sta lavorando ad un titolo VR soprannominato Project 2021A...che sia #DoomEternal VR? - gbponz : @DrAlbertazziUK Beh, anche qua 'resilienza' sta facendo la sua porca figura. Anche se, dal fatto che per problemi d… - sara_ibrah : RT @swissinfo_it: Anche in Svizzera, l'utilizzo di #software di #sorveglianza dei #lavoratori è in crescita. Ma le leggi proteggono i lavor… - swissinfo_it : Anche in Svizzera, l'utilizzo di #software di #sorveglianza dei #lavoratori è in crescita. Ma le leggi proteggono i… - GiuseppeMayer : RT @folkfunding: Un vero e proprio ecosistema sta nascendo dentro il mercato del crowdinvesting. Servizi di software come crowdcore (https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Software sta Costruzione del software di Project Management mercato 2021 si sta evolvendo rapidamente con la crescita economica, Analisi della domanda, segmentazione geografica e opportunità Prossime Merate Edizione Enermax AIO LIQMAX III 240: più RGB per tutti!

ENERMAX annuncia la nuova versione da 240mm della serie LIQMAX III ARGB in Europa. LIQMAX III 240 ARGB è stato progettato per le prestazioni.

id Software sarebbe al lavoro su un gioco in VR con nome in codice Project 2021A

id Software starebbe lavorando su un gioco per la Realtà Virtuale. Sembra che id Software, il team di Doom, stia lavorando su un gioco per la realtà virtuale con nome in codice Project 2021A. A svelar ...

ENERMAX annuncia la nuova versione da 240mm della serie LIQMAX III ARGB in Europa. LIQMAX III 240 ARGB è stato progettato per le prestazioni.id Software starebbe lavorando su un gioco per la Realtà Virtuale. Sembra che id Software, il team di Doom, stia lavorando su un gioco per la realtà virtuale con nome in codice Project 2021A. A svelar ...