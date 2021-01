Gioco fatale su Tik Tok fa un’altra vittima: 17enne muore in diretta travolto dal treno in Pakistan (Di sabato 23 gennaio 2021) A poche ore dalla morte della piccola Antonella per una sfida folle social, un’altra orribile notizia arriva dall’altra parte del mondo. Un giovane di 17 anni è deceduto travolto da un treno in Pakistan mentre realizzava un video su Tik Tok. Hamza Naveed, così si chiamava la vittima, è stato investito dal convoglio mentre un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) A poche ore dalla morte della piccola Antonella per una sfida folle social,orribile notizia arriva dall’altra parte del mondo. Un giovane di 17 anni è decedutoda uninmentre realizzava un video su Tik Tok. Hamza Naveed, così si chiamava la, è stato investito dal convoglio mentre un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

