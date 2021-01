Esordio amaro per Milik: il Marsiglia perde 3-1 col Monaco (Di domenica 24 gennaio 2021) È cominciata male l’avventura di Milik al Marsiglia. La formazione allenata da Villas Boas è stata sconfitta 3-1 in trasferta dal Monaco di Nico Kovac. Il polacco ex Napoli è entrato in campo nella ripresa, quando il punteggio era sull’1-1. Vantaggio proprio del Marsiglia, nel primo tempo, con Radonjic partito sul filo del fuorigioco. Nel secondo tempo c’è stata la rimonta dei padroni di casa. Prima il pareggio di Maripan, quindi il vantaggio con Tchouameni e infine il terzo gol, su punizione, dell’ex Fiorentina Jovetic. Per Milik nessuna vera occasione, il polacco si è battuto ma senza fortuna. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) È cominciata male l’avventura dial. La formazione allenata da Villas Boas è stata sconfitta 3-1 in trasferta daldi Nico Kovac. Il polacco ex Napoli è entrato in campo nella ripresa, quando il punteggio era sull’1-1. Vantaggio proprio del, nel primo tempo, con Radonjic partito sul filo del fuorigioco. Nel secondo tempo c’è stata la rimonta dei padroni di casa. Prima il pareggio di Maripan, quindi il vantaggio con Tchouameni e infine il terzo gol, su punizione, dell’ex Fiorentina Jovetic. Pernessuna vera occasione, il polacco si è battuto ma senza fortuna. L'articolo ilNapolista.

