El Shaarawy, prima grana per la Roma: il Faraone è positivo al Covid-19 (Di sabato 23 gennaio 2021) Non solo beghe comportamentali in quel di Trigoria. Dopo la maretta che si è generata al termine della sfida di Coppa Italia Roma-Spezia, culminata dall’eliminazione dei capitolini, tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, i giallorossi devono affrontare un avversario ancor più pericoloso: il Coronavirus. Due membri dello staff, infatti, sono risultati positivi ed attualmente tutta la squadra è in bolla e Stephan El Shaarawy, che ha trovato l’accordo con Dan Friedkin nelle scorse ore, ha appreso di essere positivo al test del tampone. Visite mediche rimandate per il Faraone appena tornato dalla Cina. Lo riporta il portale del giornalista Gianluca Di Marzio. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Non solo beghe comportamentali in quel di Trigoria. Dopo la maretta che si è generata al termine della sfida di Coppa Italia-Spezia, culminata dall’eliminazione dei capitolini, tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, i giallorossi devono affrontare un avversario ancor più pericoloso: il Coronavirus. Due membri dello staff, infatti, sono risultati positivi ed attualmente tutta la squadra è in bolla e Stephan El, che ha trovato l’accordo con Dan Friedkin nelle scorse ore, ha appreso di essereal test del tampone. Visite mediche rimandate per ilappena tornato dalla Cina. Lo riporta il portale del giornalista Gianluca Di Marzio. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

