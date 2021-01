DAYDREAMER con Can Yaman, anticipazioni dal 25 al 29 gennaio 2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) Come già sapete, Can e Sanem insieme a tutti gli altri protagonisti di DAYDREAMER – le ali del sogno tornano alla programmazione quotidiana su Canale 5 a partire dal 25 gennaio. Li ritroveremo ogni giorno dal lunedì al venerdì prima di Pomeriggio 5, ma per ora anche il martedì in prima serata. DAYDREAMER le ali del sogno, anticipazioni settimanali e trame puntate da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio 2021: Ihsan vende come fosse “biologico” un suo strano prodotto, che finisce per intossicare tutto il quartiere. Il responsabile sparisce dalla circolazione mentre le donne che denunciano Aysun e Mekvibe vengono rilasciate dopo essere state condotte in Commissariato. Ceycey, spinto da sua nonna, medita di organizzare un falso matrimonio con Ayhan, la quale intanto scopre gli abiti nuziali che ... Leggi su tvsoap (Di sabato 23 gennaio 2021) Come già sapete, Can e Sanem insieme a tutti gli altri protagonisti di– le ali del sogno tornano alla programmazione quotidiana su Canale 5 a partire dal 25. Li ritroveremo ogni giorno dal lunedì al venerdì prima di Pomeriggio 5, ma per ora anche il martedì in prima serata.le ali del sogno,settimanali e trame puntate da lunedì 25 a venerdì 29: Ihsan vende come fosse “biologico” un suo strano prodotto, che finisce per intossicare tutto il quartiere. Il responsabile sparisce dalla circolazione mentre le donne che denunciano Aysun e Mekvibe vengono rilasciate dopo essere state condotte in Commissariato. Ceycey, spinto da sua nonna, medita di organizzare un falso matrimonio con Ayhan, la quale intanto scopre gli abiti nuziali che ...

