Cosa succede con il ritardo del vaccino Astrazeneca

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) Non solo i ritardi di Pfizer: ora la campagna vaccinale in Italia incappa in un nuovo, e probabilmente insormontabile, ostacolo. Ancora prima dell’approvazione prevista entro una settimana,ha annunciato che distribuirà molte meno dosi didi quanto previsto. “I volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto a causa della riduzione dei rendimenti in un sito di produzione all’interno della nostra catena di fornitura europea”, ha spiegato al Guardian un portavoce dell’azienda farmaceutica. “Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo all’Unione europea, nel frattempo continueremo ad aumentare i volumi di produzione”, ha aggiunto. Alessandra Ziniti su Repubblica spiega che questo nuovo intoppo avrà una conseguenza certa. Rimandare la fase due della vaccinazione: Una inattesa doccia fredda e di enormi ...