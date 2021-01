Atalanta, Caldara non convince: i nerazzurri potrebbero non riscattarlo (Di sabato 23 gennaio 2021) Mattia Caldara non ha convinto appieno nel suo ritorno all’Atalanta e a fine stagione potrebbe fare rientro al Milan Dopo l’esperienza negativa al Milan, Mattia Caldara è tornato all’Atalanta per ritrovare lo smalto di un tempo. Ma anche in nerazzurro gli infortuni lo hanno perseguitato. E così, come riporta Tuttosport, il club bergamasco starebbe facendo delle valutazioni sul futuro del calciatore. Milan e Atalanta si erano accordate per un prestito di 18 mesi senza un obbligo di riscatto, ma solo un diritto fissato a 15 milioni. Riscatto che, a queste condizioni, potrebbe non essere esercitato dai nerazzurri con Caldara che potrebbe così fare ritorno in rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Mattianon ha convinto appieno nel suo ritorno all’e a fine stagione potrebbe fare rientro al Milan Dopo l’esperienza negativa al Milan, Mattiaè tornato all’per ritrovare lo smalto di un tempo. Ma anche in nerazzurro gli infortuni lo hanno perseguitato. E così, come riporta Tuttosport, il club bergamasco starebbe facendo delle valutazioni sul futuro del calciatore. Milan esi erano accordate per un prestito di 18 mesi senza un obbligo di riscatto, ma solo un diritto fissato a 15 milioni. Riscatto che, a queste condizioni, potrebbe non essere esercitato daiconche potrebbe così fare ritorno in rossonero. Leggi su Calcionews24.com

MilanForever81 : RT @MilanNewsit: Atalanta, il futuro di Caldara è incerto: il club potrebbe decidere di non riscattarlo dal Milan - yoshy_tempesta : Sta aleggiando nell' aria la notizia che con molta probabilità... l' #atalanta causa troppi problemi fisici, non ri… - milansette : Atalanta, il futuro di Caldara è incerto: il club potrebbe decidere di non riscattarlo dal Milan - WinstonWilson39 : RT @MilanInter241: Attualmente resta complicata la situazione #Caldara. L'Atalanta lo ha prelevato con la formula del prestito di 18 mesi c… -