Variante inglese, Johnson: “Evidenze ci dicono che ha un più alto grado di mortalità” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fino ad oggi, i timori sulla Variante inglese del coronavirus erano legati soprattutto a una maggiore contagiosità e aggressività. Ma il primo ministro britannico, Boris Johnson, parlando in conferenza stampa insieme agli esperti sanitari che supportano il governo britannico, ha annunciato che, secondo i primi studi effettuati, è stata riscontrata anche una maggiore mortalità. Parole, quelle pronunciate nel corso del briefing a Downing Street, che il premier ha pronunciato citando un’indicazione degli scienziati a questo proposito, sulla base di alcune prime Evidenze registrate. “Devo dirvi – è stato il suo intervento – che oggi pomeriggio siamo stati informati che vi sono alcune Evidenze sul fatto che la nuova Variante, oltre a diffondersi più rapidamente, possa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fino ad oggi, i timori sulladel coronavirus erano legati soprattutto a una maggiore contagiosità e aggressività. Ma il primo ministro britannico, Boris, parlando in conferenza stampa insieme agli esperti sanitari che supportano il governo britannico, ha annunciato che, secondo i primi studi effettuati, è stata riscontrata anche una maggiore. Parole, quelle pronunciate nel corso del briefing a Downing Street, che il premier ha pronunciato citando un’indicazione degli scienziati a questo proposito, sulla base di alcune primeregistrate. “Devo dirvi – è stato il suo intervento – che oggi pomeriggio siamo stati informati che vi sono alcunesul fatto che la nuova, oltre a diffondersi più rapidamente, possa ...

rtl1025 : ?? La cosiddetta variante inglese del #COVID19 non è solo più contagiosa del ceppo originario, ma stando agli ultimi… - fanpage : Non sono buone le notizie che arrivano dal Regno Unito sulla cosiddetta variante inglese del #COVID19 - RaiNews : All'orizzonte un altro lockdown per far fronte al dilagare della variante inglese - Noovyis : (Variante inglese, Johnson: “Evidenze ci dicono che ha un più alto grado di mortalità”) Playhitmusic - - RaiNews : #coronavirus, ultimi dati correggono l'idea che la #variantecovid inglese fosse solo più contagiosa -