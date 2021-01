‘Uomini e Donne’ | Giulia De Lellis rivela il nome di chi vorrebbe al suo fianco se le proponessero la conduzione di Sanremo | “Sarebbe l’edizione più social di sempre”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 22 gennaio 2021)Deè diventata nota grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha incontrato Andrea Damante, diventato poi il suo fidanzato per alcuni anni. Dopo la rottura dovuta a dei tradimenti di lui,aveva provato a voltare pagina, per poi ritornare nelle braccia dell’ex tronista durante il lockdown dello scorso anno. Dopo aver vissuto alcuni mesi d’amore, la rottura è arrivata verso la fine dell’estate. Attualmente la ragazza è fidanzata con Carlo Beretta, col quale sembra aver trovato la felicità dopo le pene d’amore che hanno ispirato il suo libro Le corsa stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza., però, ha saputo farsi spazio anche nel mondo deidiventando una delle influencer italiane più seguite. Per lei negli anni ci sono stati tanti progetti lavorativi, ...