Sfide estreme sul web, lo psicologo: «No a smartphone fino ai 13 anni» (Di venerdì 22 gennaio 2021) A Palermo, una bambina di 10 anni ha perso la vita, probabilmente per una sfida estrema sul web. Quando i suoi genitori l’hanno trovata in fin di vita, la piccola era chiusa in bagno, con una cinta stretta al collo e il cellulare accanto. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Di Cristina di Palermo ma le sue condizioni sono apparse subito molto critiche e dopo alcune ore e diversi tentativi di rianimarla i medici hanno dovuto constatarne la morte cerebrale. Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) A Palermo, una bambina di 10 anni ha perso la vita, probabilmente per una sfida estrema sul web. Quando i suoi genitori l’hanno trovata in fin di vita, la piccola era chiusa in bagno, con una cinta stretta al collo e il cellulare accanto. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Di Cristina di Palermo ma le sue condizioni sono apparse subito molto critiche e dopo alcune ore e diversi tentativi di rianimarla i medici hanno dovuto constatarne la morte cerebrale.

Morta a Palermo una bambina di 10 anni, secondo le prime ricostruzioni, stava partecipando a una sfida sui social. Come tutelare i più piccoli? Ne abbiamo parlato con Giuseppe Lavenia, psicologo e doc ...

