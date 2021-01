Roma | giornata nerissima | 0-3 a tavolino e caso Dzeko

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lanon sta di certo attraversando un buon momento, i giallorossi sono reduci da due prestazioni veramente deludenti: la sconfitta nel derby contro la Lazio e l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. La notizia di oggi è stato l’ammutinamento della squadra in seguito al malcontento per l’allontanamento del team manager Gianluca Gombar, ma anche per una questione privata interna., 0-3 acontro lo Spezia (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: considerato che dall’esame degli atti ufficiali della gara- Spezia del 19 gennaio 2021 valevole per gli ottavi di finale della ...