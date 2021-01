Rilascio autorizzazioni, gli architetti irpini scrivono a Franceschini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’ordine degli architetti della provincia di Avellino ha indirizzato all’attenzione del Ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, e alla Soprintendente delle belle arti e del paesaggio per le provincie di Avellino e Salerno, Francesca Casule, una lettera per per sollecitare le procedure per il Rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori sugli immobili di interesse storico-artistico allo stato completamente ferme per la carenza di personale tecnico ed amministrativo. Di seguito il testo: “A seguito di innumerevoli istanze pervenute dai nostri iscritti, segnaliamo le difficoltà inerenti all’espletamento delle pratiche da parte degli uffici della sezione di Avellino dovuto alla carenza di personale interno. Come abbiamo potuto personalmente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’ordine deglidella provincia di Avellino ha indirizzato all’attenzione del Ministro per i beni e le attività culturali, Dario, e alla Soprintendente delle belle arti e del paesaggio per le provincie di Avellino e Salerno, Francesca Casule, una lettera per per sollecitare le procedure per ildelleper l’esecuzione dei lavori sugli immobili di interesse storico-artistico allo stato completamente ferme per la carenza di personale tecnico ed amministrativo. Di seguito il testo: “A seguito di innumerevoli istanze pervenute dai nostri iscritti, segnaliamo le difficoltà inerenti all’espletamento delle pratiche da parte degli uffici della sezione di Avellino dovuto alla carenza di personale interno. Come abbiamo potuto personalmente ...

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota dell’Ordine architetti della provincia di Avellino inoltrata al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ed alla Sopr ...

