Recovery, Conte incontra i sindacati: “Vostro contributo fondamentale, sarà valorizzato” (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Abbiamo affinato la visione strategica del recovery fund, dobbiamo liberare il potenziale della crescita economica e rafforzare la coesione sociale“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nel corso dell’incontro con i sindacati sul Recovery plan. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Abbiamo affinato la visione strategica del recovery fund, dobbiamo liberare il potenziale della crescita economica e rafforzare la coesione sociale“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nel corso dell’incontro con i sindacati sul Recovery plan.

