Razzo israeliano colpisce e uccide un'intera famiglia in Siria (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ancora vittime in Siria, dove quattro civili, tra cui due bambini, sono stati uccisi in raid israeliani: lo afferma stamani l'agenzia governativa Siriana Sana, secondo cui la contraerea Siriana ha ...

