Parlamentare repubblicana chiede l’impeachment per Biden. E Twitter sospende l’account anche a lei (Di venerdì 22 gennaio 2021) La deputata repubblicana dello Stato della Georgia Marjorie Taylor Greene, ha presentato una serie di documenti per chiedere l’impeachment di Joe Biden il giorno dopo il suo insediamento come presidente degli Stati Uniti. ”Il presidente Joe Biden non è adatto a ricoprire l’incarico”, ha detto Greene, sostenendo un presunto ”inquietante abuso di potere” da parte di Biden quando era vice presidente di Barack Obama. Lo ha annunciato lei stessa sul suo account di Twitter. La stessa deputata è sostenitrice della tesi complottista di QAnon e ha avuto recentemene il suo account sospeso. Le accuse di impeachment contro Joe Biden Come riporta il quotidiano The Hill, Greene ha accusato Biden di “favorire la corruzione” e di “palese nepotismo” ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) La deputatadello Stato della Georgia Marjorie Taylor Greene, ha presentato una serie di documenti perredi Joeil giorno dopo il suo insediamento come presidente degli Stati Uniti. ”Il presidente Joenon è adatto a ricoprire l’incarico”, ha detto Greene, sostenendo un presunto ”inquietante abuso di potere” da parte diquando era vice presidente di Barack Obama. Lo ha annunciato lei stessa sul suo account di. La stessa deputata è sostenitrice della tesi complottista di QAnon e ha avuto recentemene il suo account sospeso. Le accuse di impeachment contro JoeCome riporta il quotidiano The Hill, Greene ha accusatodi “favorire la corruzione” e di “palese nepotismo” ...

