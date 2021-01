Municipio I | nasce Ecosportello | consigli su bioedilizia e ecobonus

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma – È stato inaugurato questa mattina dal presidente del Idi Roma, Sabrina Alfonsi, il primo Eco-sportello della citta’. Aperto all’interno della sede municipale di via Trionfale, a due passi da piazzale degli Eroi, quello aperto da oggi e’ uno sportello dove tutti i romani potranno recarsi per chiedere agli architetti presenti vari tipo di consulenze, gratuite: dalle ristrutturazioni delle proprie abitazioni in chiave sostenibile, agli interventi di bio edilizia fino alle scelte di eco-arredamento o di ottimizzazione energetica. Ma non solo: i cittadini interessati potranno trovare anche un supporto tecnico e legale per sfruttare le opportunita’ dell’ex bonus e del sismabonus. “Siamo molto felici di questa inaugurazione- ha spiegato Alfonsi dopo il taglio del nastro- questo era un progetto che gia’ avevamo in essere ma che con la pandemia, gli ...