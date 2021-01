Moto2, Arbolino: 'Punto a disputare una perfetta stagione da debuttante' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da Lugano, dove vive e si allena, Tony Arbolino è volato in Spagna per tornare in sella ad una moto e fare qualche giorno di allenamento. Teatro di questo sono state le piste di Cartagena e Almeria, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da Lugano, dove vive e si allena, Tonyè volato in Spagna per tornare in sella ad una moto e fare qualche giorno di allenamento. Teatro di questo sono state le piste di Cartagena e Almeria, ...

Moto2, Arbolino: “Punto a disputare una perfetta stagione da debuttante”

Il pilota di Garbagnate Milanese ha svolto qualche giorno di allenamento nel sud della Spagna con l’obiettivo di adattarsi rapidamente alla nuova classe ...

