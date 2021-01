Lazio zona gialla: Rt sotto quota 1, ecco quando si cambia colore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quasi una settimana in zona arancione per la Regione Lazio con spostamenti limitati e bar e ristoranti con le saracinesche abbassate. Eppure, fortunatamente, i casi giornalieri di Coronavirus sembrano diminuire, tant’è che nella giornata di ieri, rispetto al giovedì della scorsa settimana, si sono registrati 513 contagi in meno. Leggi anche: Fidanzati e parenti, chi si può raggiungere fuori Regione: le nuove regole, come fare con le seconde case L’indice di trasmissione Rt che venerdì scorso dopo il monitoraggio dell’ISS aveva superato quota 1, stabilizzandosi sull’1,07, potrebbe presto calare di nuovo. “Prevediamo un valore RT in calo di nuovo sotto a 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti Covid” – ha dichiarato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quasi una settimana inarancione per la Regionecon spostamenti limitati e bar e ristoranti con le saracinesche abbassate. Eppure, fortunatamente, i casi giornalieri di Coronavirus sembrano diminuire, tant’è che nella giornata di ieri, rispetto al giovedì della scorsa settimana, si sono registrati 513 contagi in meno. Leggi anche: Fidanzati e parenti, chi si può raggiungere fuori Regione: le nuove regole, come fare con le seconde case L’indice di trasmissione Rt che venerdì scorso dopo il monitoraggio dell’ISS aveva superato1, stabilizzandosi sull’1,07, potrebbe presto calare di nuovo. “Prevediamo un valore RT in calo di nuovoa 1 e una riduzione del tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica per pazienti Covid” – ha dichiarato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato. ...

RegLombardia : #LNews #zonarossa Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro de… - RegioneLazio : ll Lazio in ZONA ARANCIONE Le nuove norme saranno in vigore dal 17 gennaio fino a nuova Ordinanza del Ministero del… - CorriereCitta : Lazio zona gialla: Rt sotto quota 1, ecco quando si cambia colore #zonagialla #zonaarancione - infoitinterno : Zona rossa, oggi potrebbe cambiare qualcosa: la situazione di Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia - ophveli : domani la mia amica va a roma col fidanzato e un’altra coppia... siamo della campania.. lazio è zona arancione e a… -