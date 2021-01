Inter, si pensa al dopo Handanovic: due soluzioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Inter pensa a quello che sarà il futuro della propria porta, ben due nomi accostati al club per prendere l’eredità di Handanovic. In casa Inter il mercato resta una costante, ma non soltanto per quanto concerne la stretta attualità. La squadra nerazzurra, infatti, guarda anche al futuro per capire come migliorare la rosa attualmente a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’a quello che sarà il futuro della propria porta, ben due nomi accostati al club per prendere l’eredità di. In casail mercato resta una costante, ma non soltanto per quanto concerne la stretta attualità. La squadra nerazzurra, infatti, guarda anche al futuro per capire come migliorare la rosa attualmente a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fla_69M : @LupinoIII @fufo56 Vedi che non sbagliavo a dire che non hai particolare arguzia, ma veramente pensi che io possa t… - MarcoCozzo24 : @puceandy93 @Lucatolasi96 @scar15385 Si si Luca tu pensa che mi ha detto che Kalulu si mette in tasca tutta la dife… - FcInterNewsit : Milan, Pioli non pensa al derby di Coppa Italia con l'Inter: 'Testa all'Atalanta, poi alla gara di martedì' - it_inter : #Conte non pensa al derby di Coppa Italia: 'Il campionato è prioritario su tutto' - NelloDan92 : @VincenzoLombar1 @thatslibero @FrancescoRoma78 @Maracante Quindi mi stai dicendo che La Rosa del Napoli non può com… -