Il Terminillo è la montagna da innevare a tutti i costi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Che la storia del Monte Terminillo non promettesse affatto bene, sembrava presagirlo quella foto di Mussolini del ’37 che lo ritrae sulla neve a torso nudo e racchette da sci. Parlare delle montagna di Roma, equivale ad aprire un lungo fascicolo del turismo industrializzato fatto alla peggio. Fu infatti proprio in epoca fascista che qui vennero costruiti i primi impianti sciistici. A questo periodo seguì il ventennio 60-80 contraddistinto da un turismo di massa, capace di segnare il territorio con la costruzione di molte strutture ricettive. Poi arrivarono gli anni ’80, l’abbandono e il disinteresse. A oggi il Terminillo conta 3 seggiovie e 10 piste da sci, oltre alla storica funivia realizzata nel 1938. Impianti spesso fermi a causa delle scarse precipitazioni nevose: siamo tra i 1500 e i 2100 metri di altitudine. Da qualche mese si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Che la storia del Montenon promettesse affatto bene, sembrava presagirlo quella foto di Mussolini del ’37 che lo ritrae sulla neve a torso nudo e racchette da sci. Parlare delledi Roma, equivale ad aprire un lungo fascicolo del turismo industrializzato fatto alla peggio. Fu infatti proprio in epoca fascista che qui vennero costruiti i primi impianti sciistici. A questo periodo seguì il ventennio 60-80 contraddistinto da un turismo di massa, capace di segnare il territorio con la costruzione di molte strutture ricettive. Poi arrivarono gli anni ’80, l’abbandono e il disinteresse. A oggi ilconta 3 seggiovie e 10 piste da sci, oltre alla storica funivia realizzata nel 1938. Impianti spesso fermi a causa delle scarse precipitazioni nevose: siamo tra i 1500 e i 2100 metri di altitudine. Da qualche mese si ...

Le criticità sull'attuazione del TSM2, che nella sua ultima versione prevede la costruzione di nuovi impianti e ulteriori chilometri di piste ...

