Fatture saldate in meno di 15 giorni | nel 2020 il Comune ancora più virtuoso

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempi di attesa ulteriormente ridotti rispetto al passato e andamento sempre piùdeldi Cesena nel pagamento delleai fornitori. Il Settore Ragioneria dell'Ente, in vista della ...

_marcoquadri : @ruiu19 @QSVS_Official @NatGoitomShrine @Bett_Calcaterra @cesarepompilio Ma visto che sei così bravo a leggere i bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatture saldate

CesenaToday

Tempi di attesa ridotti per il Comune di Cesena nel pagamento delle fatture ai fornitori. Il settore Ragioneria dell’Ente, in vista della scadenza del 31 gennaio per la pubblicazione dei dati di trasp ...Tempi di attesa ulteriormente ridotti rispetto al passato e andamento sempre più virtuoso del Comune di Cesena nel pagam ...