Fate: The Winx Saga, la recensione: Le fatine di casa Rainbow diventano adolescenti (Di venerdì 22 gennaio 2021) La recensione di Fate: The Winx Saga, serie tv live action di Netlix che si ispira ai personaggi animati creati da Iginio Straffi e la Rainbow. Si ha a che fare con la magia nello scrivere la recensione di Fate: The Winx Saga, la magia di cui sono capaci le Fate protagoniste della serie, ma soprattutto quell'incantesimo prezioso lanciato nel lontano 2004 da Iginio Straffi e la sua Rainbow. Perché quei personaggi e la serie animata che li ha raccontati sono stati un vero e proprio fenomeno di costume, capace di conquistare il proprio pubblico d'elezione, ma andare anche oltre di esso, inserendosi con forza nell'immaginario popolare. Quello che va considerato non è solo se e quanto la trasposizione live ...

