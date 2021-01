È nata l’Inter di Conte: ferocia, equilibrio e gol per puntare allo scudetto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ribaltate le gerarchie con la Juventus, ora è Conte a guardare i bianconeri dall’alto: è nata finalmente la sua Inter La Gazzetta dello Sport è sicura: e? definitivamente nata l’Inter di Conte. Quella che Antonio aveva sempre desiderato, sfiorato, ma mai davvero trovato. Una squadra offensiva senza smarrire equilibrio, difensiva senza dichiararsi arrendevole: in una parola, “vincente”. Cosi? ha ribaltato un antico rapporto di forze che sembrava inscalfibile: il tecnico nerazzurro ha completato un inseguimento decennale e messo la freccia sulla Juve. Mai l’Inter negli ultimi dieci anni aveva chiuso il girone d’andata davanti alla Vecchia Signora. L’anno scorso, appena arrivato all’Inter, alla 19esima il tecnico nerazzurro era secondo a -2 dai ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ribaltate le gerarchie con la Juventus, ora èa guardare i bianconeri dall’alto: èfinalmente la sua Inter La Gazzetta dello Sport è sicura: e? definitivamentedi. Quella che Antonio aveva sempre desiderato, sfiorato, ma mai davvero trovato. Una squadra offensiva senza smarrire, difensiva senza dichiararsi arrendevole: in una parola, “vincente”. Cosi? ha ribaltato un antico rapporto di forze che sembrava inscalfibile: il tecnico nerazzurro ha completato un inseguimento decennale e messo la freccia sulla Juve. Mainegli ultimi dieci anni aveva chiuso il girone d’andata davanti alla Vecchia Signora. L’anno scorso, appena arrivato al, alla 19esima il tecnico nerazzurro era secondo a -2 dai ...

