Deathloop | il dilemma morale sarà preminente nel gameplay

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Arkane sta lavorando al completamento del suo nuovo titolo,, che promette di essere avvincente quanto e più i precedenti Dishonored e Prey: in un'intervista con Official PlayStation Magazine, Dinga Bakaba, director del gioco, racconta qualcosa riguardo alle scelte morali che ci troveremo a intraprendere. "Non volevamo fare un gioco in cui i bersagli meritassero per forza in qualche modo di morire: ci saranno cose che non vi piacerà fare." Nel gioco saranno presenti otto bersagli importanti, che sono poi quelli a cui si riferisce Bakaba. Non sappiamo se avremo modi diversi per fronteggiarli o, addirittura, graziarli e trovare soluzioni alternative, magari grazie ai loop temporali: lo scopriremo presto. Leggi altro...