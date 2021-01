Ciclocross, Coppa del Mondo Overijse 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio, il leggendario circuito Druivencross di Overijse, in Belgio, ospiterà la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2020/2021. Un appuntamento più importante del solito, visto che sarà l’ultima sfida tra i big del fuoristrada prima dei Mondiali belgi di Ostend, previsti per il weekend del 30 e 31 gennaio. Al momento la startlist presenta 76 uomini e 69 donne. Ma attenzione, perchè saranno in gara soltanto le donne e gli uomini Elite dopo l’annullamento delle prove Juniores e Under 23. Per quanto riguarda la classifica generale della Coppa del Mondo, Wout Van Aert è in testa con 125 punti, mentre Mathieu Van der Poel è secondo a quota 110 punti. Tra le donne invece, la lotta per il titolo è già finita in occasione della quarta tappa, con il primo trionfo in carriera ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio, il leggendario circuito Druivencross di, in Belgio, ospiterà la quinta ed ultima tappa didel2020/. Un appuntamento più importante del solito, visto che sarà l’ultima sfida tra i big del fuoristrada prima dei Mondiali belgi di Ostend, previsti per il weekend del 30 e 31 gennaio. Al momento la startlist presenta 76 uomini e 69 donne. Ma attenzione, perchè saranno in gara soltanto le donne e gli uomini Elite dopo l’annullamento delle prove Juniores e Under 23. Per quanto riguarda la classifica generale delladel, Wout Van Aert è in testa con 125 punti, mentre Mathieu Van der Poel è secondo a quota 110 punti. Tra le donne invece, la lotta per il titolo è già finita in occasione della quarta tappa, con il primo trionfo in carriera ...

Domenica 24 gennaio, il leggendario circuito Druivencross di Overijse, in Belgio, ospiterà la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2020/2021. Un appuntamento più importante del solito, visto che ...

PORDENONE Dopo i fasti di Variano, domenica il ciclocross farà

CICLOCROSSPORDENONE Dopo i fasti di Variano, domenica il ciclocross farà tappa a Bassano del Grappa, per l'epilogo del Trofeo Triveneto. Andrà in scena una delle new entry della stagione, ...

CICLOCROSSPORDENONE Dopo i fasti di Variano, domenica il ciclocross farà tappa a Bassano del Grappa, per l'epilogo del Trofeo Triveneto. Andrà in scena una delle new entry della stagione, ...