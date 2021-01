Calciomercato – Inter, accordo di massima con l’Udinese per De Paul: arriva in estate (Di venerdì 22 gennaio 2021) accordo di massima tra Inter e Udinese per De Paul Domani avversari, a giugno compagni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter ha trovato un accordo di massima con l’Udinese per Rodrigo De Paul. L’argentino, vestirà il nerazzurro a partire dalla prossima stagione, mentre è da escludere il trasferimento già in questa sessione di mercato. “Quello per De Paul è molto più di un Interessamento: tra le parti ci sarebbe già un principio di accordo per un matrimonio da compiersi in estate, considerato che è alquanto difficile che l’Inter possa incassare soldi per Christian Eriksen (che, tra l’altro, potrebbero essere tenuti in cassa per rendere ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)ditrae Udinese per DeDomani avversari, a giugno compagni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ha trovato undiconper Rodrigo De. L’argentino, vestirà il nerazzurro a partire dalla prossima stagione, mentre è da escludere il trasferimento già in questa sessione di mercato. “Quello per Deè molto più di unessamento: tra le parti ci sarebbe già un principio diper un matrimonio da compiersi in, considerato che è alquanto difficile che l’possa incassare soldi per Christian Eriksen (che, tra l’altro, potrebbero essere tenuti in cassa per rendere ...

