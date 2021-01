Sky-Wifi e Fastweb | da 180 a 1 500 comuni | copertura internet si espande

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) In tempi di smartworking e didattica a distanza ormai la connettivitàè diventato un bene primario. Secondo gli ultimi dati Censis sono 44 milioni gli smartphone, 10 milioni le smart Tv e 18,7 milioni i pc connessi alla rete ed è per questo che c’è bisogno sempre più di reti efficaci e veloci. Connettività veloce e sicura Sky-ha stretto un accordo conper passare da 180 a 1.500per la. Dal primo lancio nel giugno 2020 l’azienda con la nuova partnership prevede una connettività con la migliore tecnologia FTTC per raggiungere le abitazioni nelle aree non coperte dalla fibra ottica. Grazie al nuovo accordo, il servizio Sky-è disponibile in 1.500grandi e piccoli e nei capoluoghi ...