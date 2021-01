Si festeggia nel villaggio indiano del nonno di Kamala Harris: orgogliosi di lei (Di giovedì 21 gennaio 2021) La neo vicepresidente Usa, Kamala Harris, discendente del villaggio Thulasendrapuram, entrerà nella storia come la prima donna, di colore e di discendenza dell'Asia meridionale, a ricoprire il ruolo. ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) La neo vicepresidente Usa,, discendente delThulasendrapuram, entrerà nella storia come la prima donna, di colore e di discendenza dell'Asia meridionale, a ricoprire il ruolo. ...

giodiamanti : Oggi si festeggia l'anniversario #PCI100 Nel nostro ebook Il candidato vincente, trovate un capitolo sulla prima c… - bar_del_porto : @cicalaroberto Che stronzata...nel calcio un rigore sbagliato dall’avversario si festeggia come un gol proprio - comunedipiavole : Quando nel 2021 c'è ancora gente che festeggia il Partito Comunista, mi accorgo che George Orwell ci ha lasciati veramente troppo presto. - an_to_nel_la : C’è chi festeggia i trofei e chi festeggia una partita, la seconda vinta in 10 anni. That’s all folks… - mesanti64 : RT @belalugosisdea: @Anna_1897 A me Insigne sta indifferente Mi dispiace, solo un pochino, ma sono cavoli suoi. Nel momento del rigore sbag… -

Ultime Notizie dalla rete : festeggia nel Nel giorno dell'addio del padre alla Casa Bianca, Tiffany Trump festeggia il fidanzamento L'HuffPost Tiffany Trump, l’annuncio a sorpresa della figlia di Donald proprio nel giorno dell’insediamento di Biden

“È stato un onore festeggiare molte pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico ...

RomaSposa-Salone internazionale della sposa edizione 2021 a ottobre

Roma, 21 gen. (Labitalia) - Considerata la situazione pandemica che si protrae nel tempo con livelli di contagio purtroppo preoccupanti e in seguito ...

