Sfida di soffocamento su Tik-Tok: una bambina di 10 anni rischia la vita (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Una bimba di dieci anni è giunta in arresto cardio-circolatorio all'ospedale "Di Cristina" di Palermo. Dalle prime ricostruzioni sembra abbia perso i sensi per asfissia, dopo essersi avvolta una cintura attorno al collo, per partecipare ad una 'Sfida di soffocamento estremo' sul social Tik-Tok. Ad accompagnarla i genitori in ospedale sono stati i genitori. I medici del pronto soccorso sono riusciti a riavviare il battito dopo diversi tentativi e hanno eseguito diversi esami diagnostici per verificare eventuali danni agli organi in seguito all'asfissia. Sulla vicenda indaga la polizia che ha sequestrato lo smartphone.

