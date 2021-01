Renzi: "Noi pronti al confronto, non ci prenderete come dei Ciampolillo qualsiasi" (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il mio personalissimo suggerimento al presidente del Consiglio e a tutti gli altri è: smettiamola di fare le polemiche. Se volete confrontarvi nelle sede istituzionali ci siamo. Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi dicendo che non servono i vaccini e insaponando gli ulivi”. Lo dice Matteo Renzi intervistato da ‘Piazza pulita’. Secondo Renzi non c’è una crisi, perché “il presidente del Consiglio non si è andato a dimettere. La crisi che c’è è economica, gli altri paesi sono messi molto meglio di noi”. Cosa ha significato l’astensione dal voto di fiducia? “Non incertezza, ma apertura a un compromesso”, ha detto l’ex premier. E al governo dice: “Il mio appello è ‘non fate un baratto di singoli parlamentari, tornate alla politica’”. Alla domanda se la sua nuova apertura ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il mio personalissimo suggerimento al presidente del Consiglio e a tutti gli altri è: smettiamola di fare le polemiche. Se volete confrontarvi nelle sede istituzionali ci siamo. Non cimaideidicendo che non servono i vaccini e insaponando gli ulivi”. Lo dice Matteointervistato da ‘Piazza pulita’. Secondonon c’è una crisi, perché “il presidente del Consiglio non si è andato a dimettere. La crisi che c’è è economica, gli altri paesi sono messi molto meglio di noi”. Cosa ha significato l’astensione dal voto di fiducia? “Non incertezza, ma apertura a un compromesso”, ha detto l’ex premier. E al governo dice: “Il mio appello è ‘non fate un baratto di singoli parlamentari, tornate alla politica’”. Alla domanda se la sua nuova apertura ...

