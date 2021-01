Perché ai bambini fa bene giocare all’aperto anche d’inverno | ecco i motivi

Leggi su chedonna

(Di giovedì 21 gennaio 2021)se può sembrare un paradosso aifa. Scopriamo i. Spesso si compie l’errore di pensare che il freddo faccia ammalare. E allora come si abbassano le temperature tanti genitori preferiscono trascorrere il pomeriggio in casa anziché fuori per paura che il bambino possa prendersi l’influenza. Niente di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it