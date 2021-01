Pagelle Lazio-Parma 2-1 | voti e tabellino ottavi di finale Coppa Italia 2020 2021

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per glididella. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Simone Inzaghi partono bene e si portano in vantaggio con un colpo di testa di Marco Parolo che trafigge Colombi con un preciso colpo di testa, bella reazione degli ospiti: con le seconde linee D’Aversa trova il gol dell’1-1 grazie a Mihaila. Ma quando tutto faceva presagire i tempi supplementari, arriva l’autogol di Colombi propiziato da un bel colpo di testa di Muriqi. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Strakosha 6; Parolo 7 (47? st Vavro sv), Hoedt 6, Acerbi 6; Lazzari 6 (26? st Marusic 6), ...

Le pagelle di Lazio-Parma 2-1: Muriqi, finalmente decisivo (7,5). Pereira, uomo assist (6,5)

