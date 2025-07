Festival Lirico dei Teatri di Pietra | standing ovation al Teatro Greco e sold out per l’omaggio a Ennio Morricone

Nel maestoso scenario del Teatro Greco di Siracusa, tra le rovine che raccontano secoli di storia e cultura, ha preso il via il 12 luglio il nuovo ciclo di concerti sinfonico-corali dedicato a Ennio Morricone, uno dei fulcri dell’edizione 2025 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, giĂ avviato il 4 luglio con un suggestivo concerto inaugurale tra i megaliti dell’Argimusco. Un inizio imponente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Festival Lirico dei Teatri di Pietra: standing ovation al Teatro Greco e sold out per l’omaggio a Ennio Morricone

Si celebra il "Mito" al Festival Lirico dei Teatri di Pietra: tutte le anticipazioni - Esistono nella Sicilia del Mito luoghi e siti magici, dove le pietre diventano palcoscenico. Succede nel cuore delle millenarie cavee greco-romane, dove sembra risuonare il canto degli dei: qui ogni eco restituisce emozioni che evocano nel visitatore l’essenza stessa della mitologia classica.

Un’anteprima esclusiva del Festival lirico al  Teatro Comunale Guido Bianch di Pescantina - Prima della Prima. Fondazione Arena di Verona sbarca a Pescantina con un Concerto Lirico e le arie più famose delle opere che saranno in scena quest’estate all’interno del 102° Arena Opera Festival nell’anfiteatro romano più famoso del mondo.

Festival lirico dei Teatri di Pietra 2025: Respirare il mito, le prime anticipazioni - Immagina luoghi magici, dove le antiche cavee greco-romane diventano palcoscenici naturali, e le pietre sembrano risuonare con il canto degli dei.

Festival Lirico dei Teatri di Pietra: standing ovation al Teatro Greco e sold out per l’omaggio a Ennio Morricone - Seimila spettatori e successo memorabile per Coro Lirico Siciliano, Orchestra Filarmonica della Calabria, Filippo Arlia e i solisti Licitra e Mazzara ... Lo riporta msn.com

Festival Lirico dei Teatri di Pietra, l'omaggio Med a Morricone - Il 12 luglio al teatro greco di Siracusa e il 2 agosto al teatro antico di Taormina ci sarà un tributo a un genio italiano del pentagramma. Come scrive ansa.it