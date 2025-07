La promessa di un incontro innocuo, con la bugia di un’etĂ compatibile, si è trasformata in un incubo per una tredicenne di Monza, raggirata e poi violentata da un 25enne sudamericano. L’uomo, domiciliato in cittĂ , è stato fermato nella tarda mattinata di venerdì dalla Polizia di Stato, al termine di una rapida indagine e poco prima che salisse su un volo diretto nel suo Paese di origine.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tredicenne adescata sui social e violentata a Monza. A Napoli si indaga su abusi in un hotel del centro