Regionali Toscana 2025 Giani al Nazareno con Schlein | Incontro proficuo Mi affido al Pd

Regionali Toscana 2025, lungo summit di Eugenio Giani con Elly Schlein nel pomeriggio di lunedì 14 luglio al Nazareno, nella sede romana Pd. Un lungo summit che non si è concluso con l’annuncio di un Giani bis in vista delle regionali al voto in Toscana il 12 ottobre. Con la segretaria nazionale Pd Schlein e il presidente Regione Toscana Giani i componenti della segreteria nazionale Pd Igor Taruffi e Marco Furfaro e il segretario toscano Emiliano Fossi. Un summit al Nazareno che segue di poche ore l’ incontro di sabato scorso a Roma di Giani e Schlein alla conferenza Pd sulle politiche industriali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it