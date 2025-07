Pisciotta collina in fiamme a Murata | intervengono Canadair ed elicotteri

Un incendio ha interessato la collina in località Murata, a Pisciotta. Il rogo, alimentato dal vento, ha richiesto l’intervento di squadre della Comunità Montana, Vigili del Fuoco e mezzi aerei della Regione Campania, tra cui un Canadair. Ingenti i danni alla vegetazione. Sul posto anche i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

