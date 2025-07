Mare mosso a Palinuro salvati madre e figlio

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna e suo figlio sono stati salvati questa mattina dopo essere stati trascinati al largo dalle correnti marine in localitĂ Saline, a Palinuro, nel Salernitano. Nonostante la bandiera rossa fosse esposta, i due si erano tuffati in acqua nei pressi del lido Sunset Beach. Il mare in burrasca e la forte risacca li hanno messi subito in difficoltĂ . Il bagnino dello stabilimento è intervenuto e li ha riportati a riva. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. I due, sotto choc ma in buone condizioni, sono stati assistiti sul posto. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mare mosso a Palinuro, salvati madre e figlio

In questa notizia si parla di: mare - palinuro - salvati - figlio

