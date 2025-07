Corruzione e peculato il presidente dell' Ars Galvagno rinuncia all' auto blu

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha rinunciato all’auto blu; da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con mezzi propri. Galvagno è indagato dalla Procura di Palermo per corruzione e peculato, quest’ultimo reato riguarderebbe proprio un uso improprio dell’auto di servizio a disposizione della massima carica del Parlamento siciliano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corruzione e peculato, il presidente dell'Ars Galvagno rinuncia all'auto blu

