Bari inizia la nuova stagione | test atletici e prima sgambata agli ordini di mister Caserta

Con il calciomercato entrato nel vivo e la presentazione delle nuove maglie, è ufficialmente partita la stagione 2025-2026 per il Bari. Oggi la squadra si è ritrovata all'Antistadio per la prima giornata di test atletici agli ordini di un entusiasta mister Fabio Caserta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari, niente playoff. Sampdoria retrocessa in serie C Calcio serie B: è finita la stagione regolare - Südtirol-Bari 0-0. All’ultima giornata della stagione regolare del campionato di calcio di serie B la formazione pugliese è stata protagonista dell’ultima delusione: niente playoff promozione.

Stagione al Kursaal di Bari, ospiti il violista Ismel Campos e il violinista dei Berliner Alejandro Carreño - Ponte di collegamento tra la formazione accademica e il mondo delle grandi orchestre internazionali, e in pochi anni capace di maturare importanti esperienze musicali all’estero, dall’esibizione al Musikverein di Vienna al concerto nella Smetana Hall di Praga, la sinfonica giovanile Ayso fondata.

'Umano Collettivo', la nuova stagione del Teatro Piccinni di Bari: al via con Silvio Orlando in 'Ciarlatani' - Con la stagione 2025/26 il Teatro Piccinni di Bari si apre a un nuovo orizzonte di senso: "Umano Collettivo" è il titolo scelto per questa edizione, un invito a riconoscersi parte di una comunità emotiva, culturale e sociale.

Campi d'allenamento di nuovo 'aperti' a Trigoria per la nostra Primavera, prima squadra giallorossa a tornare al lavoro in vista della nuova stagione sportiva. Dopo l'ufficializzazione del ritorno di Federico Guidi e i consueti test atletici, la prima sessione di allen

Calciomercato Bari: dopo l'addio di Maita ufficiali il rinnovo di Bellomo e la cessione di Matino; Al via la stagione del Catanzaro con il raduno e i primi test atletici. Finisce l'era Caffo a Vibo, Cammarata nuovo presidente; Gytkjaer è un nuovo giocatore del Bari.

Atletica: assoluti di Puglia a Molfetta Oggi e domani - Tornano i migliori protagonisti della Puglia su pista, con la due giorni dedicata ai titoli più prestigiosi della stagione outdoor. Come scrive noinotizie.it