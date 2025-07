Saltelli sorrisoni e pacche sulle spalle | Trump festeggia col Chelsea la vittoria al Mondiale per club Ed è subito trend video

La vittoria del Chelsea per 3 a 0 in finale contro il Paris Saint-Germain non è stata l’unica sorpresa del Mondiale per club. Donald Trump, che ha consegnato il premio ai Blues, ha deciso di divertirsi assieme a loro durante l’innalzamento del trofeo e i festeggiamenti. Il presidente americano ha scelto di restare con la squadra e festeggiare assieme a loro l’ultimo successo, facendosi immortalare mentre sorride e applaude insieme ai calciatori. Forse The Donald  deve aver sentito il richiamo dello spirito dei pellegrini inglesi, arrivati per primi in America sulla nave Mayflower. Nel video, che è andato virale online, si vede Trump intento a scambiare un paio di battute con il portiere del Chelsea Robert Sanchez. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Saltelli, sorrisoni e pacche sulle spalle: Trump festeggia col Chelsea la vittoria al Mondiale per club. Ed è subito trend (video)

