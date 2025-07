Abusate dai colleghi in un hotel di Napoli la denuncia di due dipendenti Indagini in corso

Due donne, dipendenti di un hotel nel centro di Napoli, denunciato di essere state ripetutamente abusate all'interno della struttura da due colleghi. Indagini in corso da parte di polizia e magistratura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: abusate - colleghi - hotel - napoli

Abusate dai colleghi in un hotel di Napoli la denuncia di due dipendenti. Indagini in corso; 'Abusate in un hotel nel centro di Napoli', due indagati; Abusate in un hotel nel centro di Napoli, indagati due dipendenti.

“Abusate dai colleghi in un hotel di Napoli” la denuncia di due dipendenti. Indagini in corso - Due donne, dipendenti di un hotel nel centro di Napoli, denunciato di essere state ripetutamente abusate all'interno della struttura da due colleghi ... Segnala fanpage.it

Napoli, dipendenti di un hotel abusate sul posto di lavoro: due indagati - La polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli sta indagando su una serie di abusi sessuali che sarebbero avvenuti in un noto albergo del ... Si legge su msn.com