Il ministero della Cultura ha revocato 66 milioni di credito d’imposta

Il ministero della Cultura ha revocato 66 milioni di euro. Si tratta di crediti d'imposta precedentemente concessi ad alcune produzioni cinematografiche, a testimonianza di come il MiC, dopo il caso Kaufmann, stia passando al setaccio tutto per non incappare in un altro eventuale scivolone. Era stato lo stesso ministro Alessandro Giuli al Senato a spiegare che «nessun film fantasma» avrebbe piĂą potuto «approfittare delle risorse pubbliche. Basta sprechi e truffe: i soldi dei contribuenti andranno solo a chi fa davvero cinema». Ora il ministero si è mosso e sta valutando le produzioni.

UE, Ministero della Cultura “La creatività alla sfida dell’Intelligenza Artificiale” - ROMA (ITALPRESS) – Durante il Consiglio dei Ministri della Cultura dell’Unione Europea, e a seguito del dibattito sull’iniziativa proposta dal Portogallo per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, i rappresentanti di Francia, Ungheria, Italia e Portogallo hanno sottolineato congiuntamente le opportunità e le sfide generate dalla rapida e diffusa adozione dell’ intelligenza artificiale a scopo generale (AGI) per i settori culturale e audiovisivo, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto d’autore e dei diritti connessi.

Il 25 aprile del ministero della Cultura: così “sobrio” che sono sospesi tutti gli eventi degli Archivi di Stato - Nei giorni del lutto nazionale record, caduto proprio nel periodo dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, e della “ sobrietà ” richiesta dal governo, c’è anche chi è più realista del re.

Comicon, il Ministero della Cultura presenta il bonus di 500 euro per gli studenti - Il ministero della Cultura parteciperà alla 25esima edizione di 'Comicon Napoli - Festival Internazionale della Cultura Pop', in programma alla Mostra d’Oltremare dal primo al 4 maggio 2025.

