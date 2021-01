Napoli, De Magistris: «Perso per coincidenze sfortunate, le lacrime di Insigne…» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato dopo la sconfitta dei nerazzurri nella Supercoppa contro la Juventus. Le sue parole Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio 1 della Supercoppa Italiana vinta dalla Juventus contro la squadra di Gattuso. Le sue parole. «Alla fine abbiamo Perso per una seria di coincidenze sfortunate. Le lacrime di Insigne, il rigore sbagliato, purtroppo è andata così. Non ho il numero di Insigne, ho quello di De Laurentiis, ma non ho sentito il presidente dopo la partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luigi De, sindaco di, ha parlato dopo la sconfitta dei nerazzurri nella Supercoppa contro la Juventus. Le sue parole Luigi De, sindaco di, ha parlato ai microfoni di Radio 1 della Supercoppa Italiana vinta dalla Juventus contro la squadra di Gattuso. Le sue parole. «Alla fine abbiamoper una seria di. Ledi Insigne, il rigore sbagliato, purtroppo è andata così. Non ho il numero di Insigne, ho quello di De Laurentiis, ma non ho sentito il presidente dopo la partita». Leggi su Calcionews24.com

