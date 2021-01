Mandzukic, primo post rossonero: “Nuovi colori, vecchia mentalità” (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - primo post su Instagram per Mario Mandzukic pubblicato al termine dell'allenamento odierno a Milanello Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS -su Instagram per Mariopubblicato al termine dell'allenamento odierno a Milanello Pianeta Milan.

AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic ha firmato con il #Milan. Ora verso Milanello per il primo allenamento - PianetaMilan : #Mandzukic, primo post rossonero: 'Nuovi colori, vecchia mentalità' - giusepp75533219 : RT @SkySport: Milan, il primo allenamento di Mandzukic e Meité in rossonero. FOTO - peppe76199232 : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Mandzukic: 'Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato il Milan. Non preoccupatevi, sono in forma!' http… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: #Mandzukic in conferenza???: 'Il Milan è la sfida che volevo, sono molto felice di essere in club di tale spessore. Mi st… -