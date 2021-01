Maltrattamenti in famiglia, la moglie dormiva in cantina e mendicava (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gravi Maltrattamenti in famiglia scoperti a danno di una donna, del tutto soggiogata alle violenze del marito alcolista. Finisce un incubo. Dei gravissimi Maltrattamenti in famiglia andavano avanti da due anni e mezzo. E per fortuna ora sono giunti al termine. Vittima di tutto questo era una moglie che subiva di tutto dal marito violento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Graviinscoperti a danno di una donna, del tutto soggiogata alle violenze del marito alcolista. Finisce un incubo. Dei gravissimiinandavano avanti da due anni e mezzo. E per fortuna ora sono giunti al termine. Vittima di tutto questo era unache subiva di tutto dal marito violento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattamenti famiglia Suprema Corte: gli insulti alla moglie configurano il reato di maltrattamenti in famiglia Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Chieri, picchia e minaccia la moglie per anni: arrestato marito violento

È successo a Chieri, un uomo di 56 anni da quasi tre anni picchiava e maltrattava la moglie. Dopo l'ennesima aggressione è stato arrestato ...

Maltratta l'ex compagna per mesi e tenta d'entrare in casa minacciandola: arrestato un 31enne pregiudicato

Arrestato un 31enne pregiudicato in flagranza di reato per violenza privata e denunciato per maltrattamenti in famiglia: gli agenti sono intervenuti in un appartamento del quartiere di Begato a Genova ...

