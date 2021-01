LIVE Sci alpino, Ultima prova Kitzbuehel in DIRETTA: Dominik Paris insegue gli austriaci. Terzo dietro Kriechmayr e Franz (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17: Sono scesi i migliori venti. In testa c’è l’austriaco Vincent Kriechmayr davanti al connazionale Max Franz (+0.45) e ad un positivo Dominik Paris (+0.84) 12.15: Quarto posto per lo svizzero Carlo Janka a 1.10 da Kriechmayr. 12.13: Non ha spinto Christof Innerhofer, che è solo sedicesimo a 3.04. Va ricordato che ieri il veterano azzurro non ha partecipato alla prova di ieri. 12.11: Undicesimo lo svizzero Kryenbuehl (+2.24). Tocca a Christof Innerhofer. 12.07: Indietrissimo l’austriaco Matthias Mayer, addirittura tredicesimo a 2.77. 12.05: Ritardo pesante per lo svizzero Beat Feuz, che accusa oltre due secondi da Kriechmayr. E’ settimo a 2.03 dall’austriaco. 12.01: L’Austria fa la voce ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.17: Sono scesi i migliori venti. In testa c’è l’austriaco Vincentdavanti al connazionale Max(+0.45) e ad un positivo(+0.84) 12.15: Quarto posto per lo svizzero Carlo Janka a 1.10 da. 12.13: Non ha spinto Christof Innerhofer, che è solo sedicesimo a 3.04. Va ricordato che ieri il veterano azzurro non ha partecipato alladi ieri. 12.11: Undicesimo lo svizzero Kryenbuehl (+2.24). Tocca a Christof Innerhofer. 12.07: Indietrissimo l’austriaco Matthias Mayer, addirittura tredicesimo a 2.77. 12.05: Ritardo pesante per lo svizzero Beat Feuz, che accusa oltre due secondi da. E’ settimo a 2.03 dall’austriaco. 12.01: L’Austria fa la voce ...

I precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel - Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libe ...

La prima prova della discesa libera femminile di Crans Montana in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021.

