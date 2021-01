Lazio, Inzaghi: «Il mio rinnovo non è un problema. Muriqi si sta inserendo» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Simone Inzaghi ha parlato al termine di Lazio-Parma di Coppa Italia Al termine della gara tra Lazio e Parma di Coppa Italia, ecco le parole di Simone Inzaghi per i microfoni di Rai Sport: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e creato tanto, preso due pali e approcciato bene la gara. Non sono partite scontate, anzi, poi abbiamo fatto solo un gol nel secondo non abbiamo approcciato come nel primo e poi abbiamo preso un gol rivedibile perché abbiamo commesso un errore che non avremmo dovuto commettere poi il gol di Muriqi ha chiuso la partita». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 Muriqi – «Non dimentichiamo che non ha fatto il ritiro con noi, poi ha avuto il Covid e in Nazionale si è infortunato. E’ in ritardo di condizione ma si sta allenando benissimo e sta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Simoneha parlato al termine di-Parma di Coppa Italia Al termine della gara trae Parma di Coppa Italia, ecco le parole di Simoneper i microfoni di Rai Sport: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e creato tanto, preso due pali e approcciato bene la gara. Non sono partite scontate, anzi, poi abbiamo fatto solo un gol nel secondo non abbiamo approcciato come nel primo e poi abbiamo preso un gol rivedibile perché abbiamo commesso un errore che non avremmo dovuto commettere poi il gol diha chiuso la partita». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «Non dimentichiamo che non ha fatto il ritiro con noi, poi ha avuto il Covid e in Nazionale si è infortunato. E’ in ritardo di condizione ma si sta allenando benissimo e sta ...

